Het begint met taal. De vloer is voor jullie. Klim op de zeepkist. Pak je moment. Grijp de mic. Werp een balletje op. Vul een proefballonnetje met hersenscheten. Gun jezelf de vrije vorm. Maak van je hart geen moordkuil, zeg wat je op je lever hebt en toon ons je vlot gesneden tongriem. Draag wat bij aan het debat, voer eens het hoogste woord of zing het juist een toontje lager. Maak je gedachten kenbaar, gooi het in de groep, verblijd ons met je boodschap. Maak er eens wat van, breng het onder woorden, giet het eens in een verhaal, vertaal je geweten naar het gehoor. Want we zijn ook wel eens benieuwd, wat u er van vindt, van alles & de dingen. Want daar hoor je nou nooit eens wat over en een luisterend oor is wat we willen zijn. We ruimen de blokkades en verwijderen de kaders. Kun je met die vrijheid overweg? Wacht niet op je beurt, zwijg niet langer en spreek vrijuit. Roept u maarrr...