De vvd zat in Rotterdam sinds 1986 30 van de 35 jaar in het college (vaker dan de PvdA, red.). In die tijd heeft de partij gezorgd voor [opzoeken] [niks toch gewoon] [gaaf land] [vaasje] genoeg campagnegeld om bovenstaande gelikte ONNEDERLANDSE campagnefilm te kunnen financieren. Zoals wel vaker bij de liberalen, is het plot vrij dun: lijsttrekker Vincent Karremans rent als een soort capeloze Batman op hardloopschoenen door Rotterdam om de stad te redden van schorriemorrie, en de woningnood. Zijn geheime superkracht is dat hij ondernemer is. Maar wel een ondernemer die de afgelopen vier jaar gewoon in het stadhuis zat, omdat hij (UPDATE: het afgelopen jaar, daarvoor gemeenteraadslid) wethouder was. Nou ja. Zegt u het maar. Top? Of flop?

Dit Is De Gemeentepolitiek Waar Wij Van Houden

Wij! Zijn! Nederland!