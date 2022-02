Knippplak uit de mail

Geachte dames of heren,

Ik weet niet of dit verhaal bruikbaar is voor uw site, maar ik waag het er maar op. Het betreft de (voor mij) ongebruikelijk slechte serviceverlening van Fiat/Alfa Romeo.

Sinds de zomer van 2017 rijd ik in een Alfa-159 TI. Deze tweedehands wagen is uit Duitsland afkomstig. De Alfa is in onderhoud bij een merkdealer in Amsterdam. Mijn relaas betreft niet het handelen van deze dealer. Men heeft het onderste uit kan gehaald om mijn wagen gerepareerd te krijgen. Wat is namelijk het geval?

Op 16 november 2021 heb ik de wagen gebracht met een klacht over een gierend geluid van het stuur. Het bleek dat de pomp voor de stuurbekrachtiging defect was en vervangen moest worden. Hiermee is de ellende begonnen. De dealer heeft de pomp op de normale manier besteld. De afleveringsdatum werd echter keer op keer verschoven. Uiteindelijk bleek dat de pomp niet meer leverbaar was door Fiat/Alfa Romeo en aangevraagd moest worden bij de fabrikant. Deze heeft de pomp in de laatste week van 2021 afgeleverd bij Fiat/Alfa Romeo. De kwestie duurde op dat moment dus al zo'n anderhalve maand...

Het wordt nog gekker als de merkdealer te horen krijgt dat het artikel niet meer te leveren valt. "Zoek het maar uit met de klant", of soortgelijke bewoordingen. De moedeloos geworden dealer wordt echter in de laatste week van februari

verrast met de levering van de betreffend pomp. Over langs elkaar heenwerken gesproken...

Al met al heb ik (als klant) ruim 3 maanden mijn wagen moeten missen en al die tijd gebruik moeten maken van een leenauto. In de 43 jaar dat ik inmiddels mijn rijbewijs heb, heb ik dit nog niet eerder meegemaakt. Ik heb sterk het vermoeden dat dit de laatste auto is die van Fiat/Alfa Romeo zal aanschaffen...

[naam bij redactie bekend]

Zo ziet u maar weer mensen, een gewaarschuwd Alfa Romeo-rijder telt voor twee!