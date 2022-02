Zonder belastingen zou Nederland niet bestaan maar zonder Belastingdienst was Nederland een stuk rijker, welvarender en gelukkiger. Want terwijl de Belastingdienst aan de toeslagenzijde tienduizenden gezinnen de financiële (en soms letterlijke) dood in jaagt door ze te wurgen met onterechte beschuldigingen, moet de ondernemende zijde van Nederland tegenwoordig verplicht betalen (!) voor een commercieel inlogsysteem (!!) om aangifte te kunnen doen op de site van de Belastingdienst (!!!). Dat systeem heet eHerkenning, het is een debiele tussenlaag tussen omzet & afdracht en het is door een Gelderse rechter ILLEGITIEM, ILLEGAAL EN ONWETTIG verklaard nadat een onderneemster haar poot stijf hield door te weigeren te betalen voor een dienst die het mogelijk maakt om belastingen te kunnen betalen. Applaus voor zowel deze ondernemer als voor de rechter! (Je kan overigens als ondernemer een soort toeslag krijgen van de Belastingdienst als tegemoetkoming voor de kosten voor eHerkenning. Maar goed, wie durft er nog een toeslagenformulier in te vullen in Dit Land?) Hier het volledige vonnis, hieronder de samenvatting:

"Belastingplichtige, een besloten vennootschap, deed voor de maand maart 2020 geen aangifte loonheffing, terwijl zij daartoe wel verplicht was. Vanaf 1 januari van dat jaar is het namelijk alleen mogelijk om aangifte loonheffing te doen met eHerkenning. Deze software kan slechts tegen betaling bij een commerciële partij worden aangeschaft. Belastingplichtige weigerde eHerkenning aan te schaffen. Omdat de Belastingdienst geen aangifte loonheffing van belastingplichtige heeft ontvangen is een naheffingsaanslag opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat de Belastingdienst deze naheffingsaanslag niet had mogen opleggen, omdat er geen wettelijke basis is om de belastingplichtige te verplichten eHerkenning aan te schaffen."

Bonus: Pieter Omtzigt is na GeenStijl weer degene die het allervaakst van Nederland "Zie je wel ik zei het toch" kan zeggen.