Qua stormen heb ik één maatstaf: Dat is de storm van 25 januari 1990. Ik had avond/nachtdienst. Op weg naar mijn auto moest ik door een regen van dakpannen; levensgevaarlijk. De straten hier in 020-Zuid zagen oranje van het puin van duizenden dakpannen. In mijn auto op weg naar mijn werk, moest ik slalommen tussen de omgevallen bomen op de Apollolaan. Op de brug over het Zuider Amstelkanaal, werd mijn auto aan de achterzijde minstens een halve meter opgetild door windvlagen; alsof vier sterke kerels aan mijn auto aan het sjorren waren. Op de Vrijheidslaan lagen alle populieren plat. Iets verder, in de Wibautstraat, lag het complete dak van de banketbakkersschool op straat. Aangekomen op mijn werk iets verderop, bleek het parkeerterrein van mijn werk afgesloten omdat delen van het dak en gevelplaten er verspreid lagen.

Maar dat beeld van alle straten in mijn buurt die eruit zagen als gravel-banen door het puin & gruis van duizenden dakpannen, staat me het meeste bij.

Er is sinds 25 januari 1990, ondanks alle weer-alarmen en oranje en rode codes, niet één storm geweest die zich kon meten met die van die datum, die vergelijkbaar was met de dakpannen-regen van toen.

Die dakpannen zijn mijn maatstaf: als die blijven liggen, stelt die 'storm' nix voor. Als er hier & daar eentje naar beneden komt, is het een stevige bries. Pas als de straten in mijn buurtje straks weer oranje zien van dakpannen-gruis, praat ik over een 'storm'.

Het is nu 12.30 uur; ik wacht af wat de komende uren gaan brengen: vliegende dakpannen of niet.

Maar feit is, dat de afgelopen 30 jaar de ophef & paniek vooraf over naderend woei-weer, in de meeste gevallen alleen maar illustreert wat voor watjes we zijn geworden.