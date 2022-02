De Arriva-trein van Nijmegen naar Venlo staat al een hele tijd stil in de buurt van het Brabantse dorpje Holthees. Brandweer, ambulances en politieteams (inclusief helikopter) zijn uitgerukt voor een 'verdachte situatie'. Wat die situatie exact is, is ook na meer dan een uur sinds de eerste melding nog steeds onduidelijk. Volgens Omroep Brabant stond de trein "iets verderop stil richting Vierlingsbeek en werd rond 17.45 uur richting de spoorwegovergang gedirigeerd". De Gelderlander meldt dat kort voor zes uur arrestatieteams de trein zijn ingegaan. Dit topic wordt geüpdatet.

UPDATE: "Volgens een politiewoordvoerder heeft een van de passagiers gemeld dat er een explosief in de trein aanwezig zou zijn. De politieactie zou helemaal gericht zij op het vinden van dat mogelijke explosief." aldus de Gelderlander.

UPDATE: "Volgens de politiewoordvoerder verloopt de inzet van de agenten rustig. De arrestatieteams die ook waren opgeroepen, waren ter ondersteuning. De actie in de trein werd uitgevoerd door gewone agenten, laat de woordvoerder weten." meldt De Gelderlander. Het is wachten op het sein HOLTHEES VEILIG.

UPDATE: Volgens de Gelderlander zou een verdachte zijn aangehouden. "Wie de aangehouden persoon is en waarvan hij verdacht wordt is nog niet bekend."

UPDATE: Pica arrestatie bij De Limburger

UPDATE: "Vanaf het perron in Nijmegen zou iemand gezien hebben dat een passagier in de trein stapte een explosief bij zich had, mogelijk een handgranaat", meldt De Gelderlander.

UPDATE: Trein is doorzocht. Holthees kan opgelucht ademhalen.