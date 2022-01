Vroeger, toen alles nog eenvoudig was, had je weinig om uit te kiezen. Zo was er maar één casino. Tegenwoordig zijn er meerdere plekken waar je legaal een gokje kunt wagen: alle Nederlandse casino's met vergunning staan garant voor betrouwbaarheid en veiligheid. Je kunt spellen spelen die je ook in een fysiek casino kunt spelen, zoals roulette en blackjack, en een echte croupier gooit het balletje of deelt de kaarten. Interactie met de spelleiders vindt plaats via de chat. En je hoeft er niet eens je huis voor uit! Rien ne va plus!