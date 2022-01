Bij The Voice of Holland zitten juryleden en/of bandleiders aan kandidaten, Tonga bestaat niet meer, Oekraïne staat op het punt onder de voet te worden gelopen door Rusland en o ja, er is ook het coronavirus, maar we moeten weer naar De Telegraaf voor de écht belangrijke zaken. "Behalve Covid waart er al minstens veertig jaar een ander virus door het land, te weten de Gooise r. In rap tempo verdringt het de ratelende r voor een als rj klinkende variant. Vooral in de Randstad, maar ook in de provincie rukt de 'approximantische' r op, met name onder jongeren. 'Mag ik een bierjtje?'." Ten eerste: wie zegt er nou 'mag ik een bierjtje' terwijl je ook gewoon kan zeggen 'kastelein, kan ik van u nog twee pilsbiertjes bekomen'? En ten tweede: het is weer eens wat anders dan het Gooise matras. Het vraagstuk van de Gooise r. Het échte kwaad, de ware problematiek. Het had de naam van een stripboek kunnen zijn: Menzo Willems en de Macabere Materie. Menzo Willems die, als Wierd Duk er niet geweest zou zijn, de sterjournalist was van De Telegraaf. "Gooise r besmettelijk. Rj-virus infecteert na Randstad ook Zeeland, oosten en noorden." Zin in bierjjjjj met jenever nu.