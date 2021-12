Omicron, die loopneus waar heel Afrika aan dood probeert te gaan maar waar maar niemand aan wil sterven. Daar moet je dus echt heel erg bang voor zijn volgens de Public Relations afdeling van Pfizer (CNN) en als je daar niet bang voor bent doe je aan T O X I C P O S I T I V I T Y. Giftige positiviteit noemen we dat hier in NeeDD(66)Rland. "You can even stroke your own arm, cradle your face, or put a hand on your heart. Or write a kind letter to yourself like you would to a dear friend, and then read it as needed. These approaches are much more effective in reducing suffering than buying into toxic positivity. Remember, it's OK to feel anxious and it's OK to seek relief."

legitieme repliek

Ondertussen op whitehouse.gov

Als zelfs Mouthaan het te ver vindt gaan