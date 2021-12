Want WE hebben gewonnen van de tijd. U dacht namelijk dat dingen nooit meer zo goed zouden worden als in 2003, en dat snappen we. Want de op een na beste Amerikaanse president ooit nam Bagdad in en zette Saddam voor een tribunaal, België erkende het homohuwelijk en Malta voegde zich bij de EU. Maar u zat er naast, want het elfde uur van 2021 luidt een nieuw tijdperk van voorspoed, tijgerbloed en overwinning in.

"In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 17 duizend per maand en kwam daarmee in november uit op 251 duizend. Dat is 2,7 procent van de beroepsbevolking, het laagste maandcijfer sinds de start van de meting in 2003. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg over de afgelopen drie maanden met gemiddeld 33 duizend per maand naar 9,2 miljoen. Daarmee bereikte de nettoarbeidsparticipatie een nieuwe recordhoogte. Voor het eerst had meer dan 70 procent van de 15- tot 75-jarigen betaald werk."

Nederland meet de arbeidsparticipatie dus pas vanaf 2003, en dat is dus omdat het leven voor 2003 zó goed was dat het bij niemand op kwam te vragen of iedereen nog een beetje een plekje had in de maatschappij. We missen Kabinet-Kok II!