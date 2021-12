Vroeger werd mijn kroeg tussen middaguur en 01:00 gelijkelijk verdeeld bezocht. Je had vroege klantjes, dan de 4 uur tot 7 uur barklantjes, daarna, die laatste 6 uur jonge mensen aan tafeltjes. Nu komen die bezoekers, in die 5 uurtjes gecomprimeerd, allen tegelijk. Eerder dan 12:00 openmaken heeft geen zin in de natte horeca, voor die sporters is het een ander verhaal. Kunnen die daarna nog wel een arbeidsprestatie leveren? Anyway, wat heeft dit alles voor zin?

Ik vraag me wél af, wat er in die nachtelijke uren voor geheimzinnige dingen gebeuren. Heel weinig mensen op straat.