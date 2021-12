Ja Eef, we weten inmiddels wie "Lodewijk Dijkstra" is en het is een Marokkaanse Nederlander die Ouassim T. heet. Die T. staat voor Teringlijer. Of Triesteling. Of Tijdverzieker. En die T. stuurde allemaal onaardige berichtjes als ware hij de eerste de beste agressieve antivaxxer, of Peter Breedveld, of Jan Bennink. Want Ouassim T. bleek uiteindelijk een - goh je verwacht het niet - toetsenbordriddertje die bij mama woont en "zijn studie op een laag pitje had gezet." Ondertussen zat ie vanaf zijn slaapkamer brandende busjes bij Wierd Duk door de timeline te rammen en Eva Vlaar virtueel aan te randen en het CIDI te porren om in actie te komen (lol, alsof daar zo veel voor nodig is) - eigenlijk kreeg ie alles wat een domme haatzaaitrol wil bereiken voor elkaar. Totdat ie een foeigesprek kreeg ("Tegen Ouassin T. is een voorwaardelijke straf geëist van vier weken en 200 uur taakstraf"), toen was het ongetwijfeld huilen geblazen. Maar hee, toch lekker gescoord, want zonder aandacht geen aandacht. Lodewijk Dijkstra, die geen Lodewijk Dijkstra heet, was nooit ooit ever bij iemand op de radar gekomen, als we de eerste wet van het wereldwijde web niet ooit ergens onderweg waren vergeten: "Don't feed the trolls". Maar ja. Toch weer een topic. Want NIEMAND KOMT AAN VLAARKANTJE!!1!

Rechter die het probleem niet, is ook een probleem