Oh het interview met Silly Syl Simons is weer prachtig.



„Ik heb besloten dat ik dat niet ga zeggen. Het raakte me, maar ik heb geen zin in commentaar of het wel erg genoeg was, of racistisch genoeg. Ik wilde niet dat iemand uit de zaal verwijderd zou worden of zo. Ik wilde aangeven dat iemand in mijn persoonlijke space allemaal dingen aan het zeggen was waar ik me heel ongemakkelijk bij voelde. Kon de voorzitter daar iets van zeggen? Daar ging het mij om. En dat het daar vervolgens helemaal niet over ging, dat maakt mij vogelvrij. Ik voel me onveilig in deze omgeving, waar racisme, islamofobie en seksisme welig tieren. Dion Graus van de PVV [beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik] loopt hier ook gewoon rond tussen de mensen die slachtoffer van hem zeggen te zijn, en doet zijn werk.”



Op de vraag wat evil huwite male Harm tegen haar gezegd zou hebben. Een onsamenhangend verhaal over safe spaces en een perverse geridderde Limbabwaan die er niks mee te maken heeft.



"„Het zit in allebei. Ik moet als Kamerlid kunnen vertrouwen op het voorzitterschap. En ik zie hoe extreem-rechts in dit gebouw wordt gefaciliteerd en gedoogd. We waren in maart nog maar net in de Tweede Kamer gekozen of er kwam een FVD’er hoestend bij ons binnenlopen.”"



Extreem rechtse uiting is tegenwoordig niet meer Hugo Boss bepakte Arische mannen die keppeltjes in veewagons afvoeren naar vernietigingskampen maar hoestend een ruimte binnenlopen.

Fascisme en nazisme is niet meer wat het is geweest.



"„Dat doen ze zelf ook.”"



Op de stelling dat zij ook constant door iedereen heen kletst. Ja maar zij doen het ook. Ja maar het is niet eerlijk.

Kan iemand haar een eierdop voor kerst schenken?



"Want als dat zo was, was niet hij maar vast en zeker ‘iemand met een exotische achtergrond’ minister geweest. Exotische achtergrond! Ik noem dit geweld, al vinden mensen dat overdreven. En het is niet alleen geweld,"



Silly Syl valt over het woord exotisch en neemt een populair talking point van id pol lui over dat woorden ook geweld zijn.



"Daarom zaniken wij over cursussen micro-agressie. We worden niet getraind om hiermee om te gaan.”"



Ze geeft hiermee aan dat 2e slaapkamerleden niet tegen een stootje kunnen in een debat of het uitvoeren van hun werkzaamheden. En dus ongeschikt zijn voor hun vak. Dat cursusje nietszeggendheid is slechts een kers op de stronttaart die Syl hier heeft gebakken.



"Een vriend van mij vergeleek het met een filmpje van een moslima die in een trein zat en gepest werd, en toen ze uitstapte was er alom opluchting. De situatie was gered.”"

Silly Syl doet hier een Bidetje met zijn "dierbare vriendinnen" tweet. Dit is 100% niet gebeurd anders was het wel op het nieuws geweest, zoals die moslima die een bierblikje tegen haar hoofd kreeg op het station maar nooit enig bewijs voor is aangeleverd.



"„Het was geweld. Ik zei dat ik me in het nauw gedreven voelde en kreeg geen bescherming. En haar tirade was klassiek white rage, al weet ik dat mensen die term vervelend vinden. Het is dat je geen weerwoord hebt en dan maar zegt: wat bent u onbeschaafd, wat doet u geïrriteerd. En ze riep: ‘Zo doen we het al járen hier.’ Daar is ook een term voor: othering. Je wordt tot De Ander gemaakt. "



Mijn god wat leren Hanneke Groenteman en die andere haatoma de zwarte weduwe haar allemaal voor CRT onzin? lol othering je wordt gewoon tegengesproken Syl.

White rage is dan weer hilarisch. Niet eens een Nederlands woord voor. Pak aan Ockje vuile racist lol.



"„Het is ervaring, routine, een overlevingsmechanisme.”"



The struggle is real people. Iemand die 8.5k binnentikt, wachtgeld voor 10 jaar krijgt en een riant pension moet elke dag overleven. LOL gelooft ze dit echt?



"Ik ben de boksbal waardoor patronen die voor veel mensen onzichtbaar zijn, worden blootgelegd. Dat is mijn job. Ik ben de spiegel. Ik heb zelf ook allerlei vooroordelen en blinde vlekken. Als je dat kunt accepteren van jezelf, ben je al een stuk verder.”"



Silly Syl is een martelaar voor de verworpenen der aarde. Voor slechts 8.5k per maand. Wees haar eens dankbaar tata. Overigens geeft ze hier aan dat ze zelf ook gewoon een bigot is. Dat weten we Syl, we zijn je uitspraken over zwarte mannen niet vergeten.



"Simons’ medewerkster vult haar aan: „Toen werden er A4’tjes geplakt met ‘man’ en ‘vrouw’. Die hebben we er keurig afgehaald. En we hebben papiertjes geplakt met ‘genderneutrale wc’. Die zijn er afgescheurd. Jeetjemineetje. Iedereen heeft thuis een genderneutraal toilet.”"



Ja mensen vergeet de economie, dreigende oorlog, immigratie, EU, klimaat... de proceleinen troon is pas het echte slagveld. Overigens hebben veel mensen thuis inderdaad geen ruimte voor meerdere toiletten waardoor ze vanzelf "genderneutraal" worden...



"„Ik praat veel tegen mezelf. Dat heb je als je alleen bent. Elke avond neem ik een half uurtje de tijd voor de spiegel. Dan laat ik mijn emotie toe, gun mezelf tijd. "

Silly Syl komt op mij nogal schitzo over ja. Maar wat een interview... ik hoop dat zij nog vele jaren in de 2e slaapkamer blijft hangen en iedereen vervelen met haar domme onsamenhangede prietpraat. Dat verdienen ze namelijk.