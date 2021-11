Beste Arjan,

Hoewel de uitnodiging gewaardeerd wordt, gaan we er niet op in. Lollige uitnodigingstekst ten spijt, kunnen we namelijk op voorhand wel uittekenen hoe een “Gala van de Waarheid” er uit zal zien. Types als Marcell Gelauff en Pieter Klok gaan luidkeels hun beklag doen over alle mensen die roepen dat de mainstream media onbetrouwbaar zijn, eventueel gelardeerd in de bekende larmoyante bukretoriek waarmee de NOS de stickers van z’n busjes heeft gekrabd.

Als tussenact mag Sheila Sinaspril dan een column voorlezen waarin ze zogenaamd ironisch maar eigenlijk toch wel zonder ironie wijst naar hoe de PVV en FvD alle schuld dragen voor het groeiende wantrouwen in de media. Daar ergens tussenin zou GeenStijl dan als een soort circusact moeten proberen uit te leggen dat op internet de onderbuik wel degelijk een gezonde leidraad is in een land waar niet de burgerbevolking, maar vooral het dagelijks bestuur er met de pet naar gooit, dan wel chronisch van eigen broekzak richting eigen vestzak redeneert, maar dat de MSM daar een ontstoken stekeblind oog en een Oost-Indisch doof oor voor hebben omdat de machthebbers keurige stropdassen dragen terwijl de gewone man op straat alleen maar in iets te korte zinnetjes, soms versterkt met nodeloze scheldwoorden, zijn vermeende onredelijkheid staat uit te dragen, en de zittende macht derhalve in al haar innerlijke beschaving wel een beter punt móet hebben over de EU, migratie, klimaatproblematiek en natuurlijk het vigerende coronabeleid.

Lang verhaal kort, eigenlijk vinden wij mensen van andere media gewoonweg helemaal niet zo leuk, met hun wufte zelfimportantie, onwrikbare moraal die door de mortel van De Toon en Het Fatsoen bijeen gehouden wordt, en hun immer opgeheven vingertje dat gefinancierd wordt door grif uitgedeelde subsidies van de Nederlandse overheid, of in het geval van veel kranten: die van België. Bovendien hebben we hier een aloud adagium dat luidt: Het aapje GeenStijl treedt louter op in eigen circus.

Desalniettemin nogmaals dank voor het aan ons denken, groetjes aan iedereen en wellicht tot een andere keer, als we onze Nieuwswijsheid nog een goed gecoördineerd willen hebben!

Met vriendelijke groeten,

GeenStijl

p.s. we doen ook niet aan QR-codes dus we kwamen er waarschijnlijk sowieso niet in