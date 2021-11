"Behold the birth of tragedy: when idiots come face to face with the vicissitudes of life." Oh man. Ja hier gaan we dan toch maar weer - braaf en geketend door het systeem als we zijn - voor zitten. Want Carole Baskin heeft d'r man vermoord maar misschien ook niet. Joe Exotic verdient een trial by combat met Donald Trump als z'n kampioen. Al die andere swingers zijn ook totale strijders, en de Bismarcksiaanse allianties en dwarsverbanden die elkaar onderling weer naar het leven staan verdienen ook nu al de Congressionele Eremedaille ondanks dat het eerste schot nog moet vallen. Godverdomme zin in vieze seks nu.

