De nieuwe Arrivals & en Departures hal van Elon Musk, sinds gister op het internet bekend als Lorde Edge. We zaten bovenop die talloze Starship verticale landingspogingen. Vervolgens lanceerde en meerde SpaceX de NASA Commercial Crew aan bij het ISS en sindsdien kijken we eigenlijk nergens meer van op. Want vanaf daar was het vooral nog een kwestie van een beetje bijschaven en schaalvergroting voordat we boze tweets sturen omdat het ruimteschip van 13:02 "minstens 20 minuten vertraagd" is en we daarom dus een belangrijke meeting missen. En we zijn dan misschien wel virologen, maar geen raketwetenschappers. Dus misschien zitten we ernaast als we denken op het einde voor het eerst de onderstaande Starship/Super Heavy boosterraket-combinatie losjes gestacked zien. Meer foto's hier!

Starship op een Super Heavy-achtige booster raket

Ter kennisgeving, Elon heeft nieuwe naam