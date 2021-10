Dat Crypto niet liquide is, maakt niet uit, het gaat om de waarde van je cryptoportfolio. Als je beleggingsportfolio boven de 100k komt, dien je daar ook voor te betalen, ook al zijn die assets niet liquide. Zelfs als je voor 100k aan goud of zilver koopt, dien je daar vermogensbelasting over te betalen, want het heeft allemaal waarde en je betaald voor de waarde, niet of het liquide genoeg is.

Dat heeft wel wat loopholes, zoals contant kopen, maar op die manier kun je geen significante rijkdom(lees: tientallen miljoenen) opslaan. Je moet dan elke maand tig shops af en bij iedere winkel onder een bepaald bedrag inkopen(ik dacht 4000 eypo, maar dat kan verlaagd zijn), want dan hoeven ze geen signaal naar de fiscus te sturen(uiteraard i.v.m. witwassen & terrorisme, maar in de praktijk gewoon om te bepalen hoeveel je bezit). Dan duurt het jaaaaaren voor je een paar miljoen hebt omgezet in edelmetaal.