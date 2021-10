Joyce, 24, de gelukkige winnares van een wedstrijd ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Madame Tussauds. De prijs: als luttele sterveling een wassen beeld tussen the great and the good. Maar is de winnares wel - gelukkig? Of zit er een clown onder de schmink, zoals dat hier heet.

We dachten dat dit gewoon een doorsnee topicje zou worden waarin we een beetje met onze eigen bestaanspijn zouden spelen. Totdat we lazen dat de vers-afgestudeerde forensisch onderzoeker de diagnose borderline heeft. "Kort nadat ze zo in de schijnwerpers had gestaan, checkte ze in bij de kliniek van de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Mediant. „Ik zit er nu 2,5 maand en blijf er in totaal een jaar”, vertelt ze. „Ik voel me relatief goed, en ben blij dat ik hier nu ben.” Joyce volgde in het verleden regelmatig therapie om met de hevige stemmingswisselingen van borderline om te kunnen gaan. „Maar dat was niet intensief genoeg”, zegt ze. „Daarom wil ik nu een langere periode aan mezelf kunnen werken.”"

Nu hebben vrouwen met borderline een niet onbesproken plekje in menig mannenhart. Veel van geleerd, vaak van verloren terwijl niemand won. Dus vandaag zetten we Joyce na de breek gewoon even in het zonnetje, louter omdat het een heerlijke prachtvrouw is die elke dag een stapje dichterbij is dan gisteren. Hele rode-outfit-filmpje en een heel mooie foto hier. Alleen ruiterlijke comments toegestaan!