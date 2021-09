:

Noem mij dan ook onnozel. Heb het ook nog niet gedaan. Eerst omdat ik niet helemaal fit was (geen corona), neem je dan een vaccin dan blijf je denken dat het aan het vaccin zou kunnen liggen. Later, de laatste maanden, vond ik de druk niet prettig die erop gelegd werd. Eerst een tweede brief, daarna die dwang vanuit het kabinet. Denk dat ik het nu helemaal niet meer doe. Heb verder alle vaccinaties, zoals bijna iedereen, maar als die omhooggevallen ijdeltuit van een Hugo de Jonge iets opdringt dan heb ik de natuurlijk neiging om daar niet in mee te gaan en hetzelfde geldt ook steeds meer voor adviezen van die bewezen leugenaar Rutte. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze zich in iets vergissen en dat OMT komt ook over als een stel stoffige wetenschappers met verouderde kennis. Wat ze hadden moeten doen is geen enkele dwang opleggen en beter uitleggen waarom het op lange termijn voor iedereen veilig zou zijn (waar ik nog niet van overtuigd ben). Als ze me dan willen uitsluiten, terwijl ik nooit risico loop (en 30x per dag m'n handen was), dan moeten ze dat maar doen. Ze zeiden dat het zou gaan om het aantal opnamen op de IC's te verlagen, terwijl nu blijkt dat 1 op de 8 mensen die op een IC terecht komen gevaccineerd is. Wat ze doen is volkomen uit verhouding, wat de vraag oproept of er nog andere bedoelingen zijn bij de introductie van QR-codes. Hebben ze bijvoorbeeld de bedoeling om het straks ook te gaan gebruiken in het OV en bij de supermarkt? Is er nog een hoger doel? Wat gebeurt er met alle verzamelde data? Je kunt immers iemand van minuut tot minuut volgen en makkelijk een jaar terugkijken. Is dat het nieuwe soort vrijheid? Wat is de bedoeling? Gaan we straks met de mobiel verplicht betalen, omdat we hem toch verplicht 24/7 bij ons dragen? Er zijn vandaag 9 mensen met covid op de IC opgenomen volgens het dashboard van de RIVM en toch voeren ze die onzin in en de 1,5 m. en mondkapjes worden ineens weer opgeheven, terwijl ze blijkbaar werkten. Die lui zijn niet serieus, ze zijn aan het hobbyen.