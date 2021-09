Volgens de geolocatie na de breek kijken we bovenstaand naar de Helendale Radar Cross Section Facility in de Mojavewoestijn, vlakbij Lockheed Martins Skunk Work-werkplaats 42. Kortom, dé plek waar Lockheed z'n stealthvliegtuigen op radarzichtbaarheid test. Onder online-kenners lijkt de consensus dat we kijken naar een model dat ondersteboven vervoerd wordt, omdat een ogenschijnlijk koppelpunt voor de paal waarop het model gemonteerd wordt voor Radar Cross Section (RCS)-testen (foto's), zich hier aan de bovenkant bevindt. "Transporting the shape upside-down is also far from unusual for these kinds of tests, since surrogate airframes (and other test articles) are often mounted inverted on the test pylon at Helendale and other similar facilities before being exposed to electromagnetic emissions to measure their radar signature."

Onderstaand wordt gespeculeerd waar de cockpit zou kunnen komen, al vragen wij ons af of dit model überhaupt wel bedoeld is om een bemand toestel te worden. Een redacteur voor Aviation Week, Steve Trimble, schrijft op Twitter dat: "I showed this to Gen Mark Kelly, Air Combat Command chief. His immediate reply was that he had no idea what it was. And then he took my laptop and stared at it for about 20 seconds. His expression was (WARNING: my impression) somewhere between confused and impressed." Wat ze ook in hun schild voeren bij Lockheed, "Two words mister President: plausible deniability."

Maar als het allemaal zo geheim is, wel extreem schraal dat het gewoon online verschijnt en in eerste instantie ook nog eens op het Chinese TikTok. Meerdere concept renderings voor next gen straaljagers als vergelijkingsmateriaal, na de breek.

