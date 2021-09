Ik vind het eigenlijk een beetje onzin om hier elke week een vaste rubriek van te maken.

Zo zijn er vorige jaar 18,000 statushouders (inclusief nareizigers) bijgekomen dat komt dan neer op ongeveer 375 per week. Veruit de meesten daarvan zitten al maanden zo niet jaren in een asielprocedure.

Lang verhaal kort dit stukje zegt niets over 'nieuwe' woningzoekenden per week. Die zitten sowieso allemaal in het AZC of de daklozenopvang te wachten op een huis. Sinds 2017 krijgen asielzoekers namelijk niet automatisch voorrang. Dat regelt te gemeente in een huisvestingsverordening. Mensen die wel voorrang krijgen zijn o.a. mensen die mantelzorg krijgen of uit een GGZ instelling komen.

Hooguit zegt dit dus iets over het aantal personen die in de asielprocedure zitten per week. En zelfs dat is al niet accuraat.