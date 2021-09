Koude biet'nsalade.

Even kort (naar smaak / "bite") in kokend water, droog deppen, hop, in koelkast.

Afkoelen.

Men snije uienring en zonder tranen door:

-afzuigkap aan

-natte snijplank

-waxinelichtje naast plank

-Last not least: goed scherp mes of hakbijltje> minder zwavel vrij.

-veel knof, fijnsnij of kleintje pletten

Men pakke kommetje.

In kommetje: wijnazijn wit, olijfolie, mosterd (type en hoeveel naar smaak / structuur (Groningse of Dijon, maak niet uit joh!)>

Even met de, hoe heet dat apparaat, zo'n handmixertje (is korsakov light dit), anders gewoon een vork.

- mix dressing met biet'n.

-houd een ruime hoeveelheid losSE dressing over voor op tafel voor de liefhebbers (er zijn er die willen altijd MEER)

-30 min. terug in koeling.

-evenzogoed 30 minuten laten "afkoelen".

-Opdienen met stokbrood kruidenboter en een fikse lap brisket (=Klapstuk ((Google en de slagert is jouw vrind) of wat ook.

Lekkah lekkah! BietOn!