Ik bespeur weer veel van de "je stapt toch zelf zo'n vreetschuur binnen"-reacties. En gemekker over de "heilstaat" of zoals men in Amerika dan zegt "Nanny State" maar het simpele feit is dat de vervetting van onze bevolking wel degelijk een maatschappelijk probleem is, en niet eentje van vrije keuze. Er is in tientallen studies aangetoond dat het 'voedsel' van fastfoodketens verslavend werkt, en er zijn nou eenmaal mensen die gevoelig zijn voor verslaafd raken. En in een fatsoenlijke samenleving help je die mensen een handje, je zet ze niet maar bij het grofvuil om ze aan hun lot over te laten.

Daarnaast leven we nog steeds in een land dat heel erg gehecht is aan rond 18:00 aan tafel, en daar stemmen ook televisiezenders hun programmering op af, waardoor 'snel en makkelijk' eten wordt aangemoedigd, wat de successen van 'pakjes en zakjes' verklaart.

Voeg daar ook nog eens aan toe dat er in sommige plaatsen wel meer dan 6 verschillende apps zijn waarmee je gemakkelijk (ongezond) eten kunt bestellen dat binnen een uur bij je wordt afgeleverd et voila. Alle ingrediënten voor een gezondheidscrisis van welhaast Bijbelse omvang zijn aanwezig.