We weten nauwelijks waar we moeten beginnen bij hopeloos geval Leroy van Deursen, het 28-jarige stuk kontafval uit Julianadorp. Stond bekend als rijdende treinramp en dat moest natuurlijk een keertje mis gaan: veroorzaakte een dodelijk ongeluk. Vluchtte van de plek van het ongeval. Kreeg meerdere disciplinaire straffen in de cel. Stapte daarna zonder rijbewijs doodleuk weer achter het stuur. Werd diverse keren gepakt, onder meer met drank en drugs op. Ramde zijn vriendin in elkaar, werd gepakt met inbrekerswerktuig, tufte naar een agente, werd in verband gebracht met overvallen en een ripdeal, werd opgepakt vanwege babbeltrucs waarbij hij 85.000 euro van bejaarden aftroggelde en nog veel meer shit. En dinsdag mocht Leroy zich weer eens melden bij de politierechter: doodsbedreiging, vernielingen, wapenbezit. Acht weken celstraf. En na die acht weken begint het gedonder weer van voren af aan. De Telegraaf vroeg zich begin dit jaar af: "Wie stopt deze man voor het opnieuw in tranen eindigt?" Nou, acht weekjes cel stoppen deze man in ieder geval niet. Dit stopt alleen als Leroy van Deursen zélf een keer op een boom klapt. En anders: zet hem maar eens een jaar of tien weg, geef hem tbs met dwangverpleging of gooi hem maar in het gekkenhuis. Want ja, dit gaat straks wéér fout.