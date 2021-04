Leroy van D. (28) uit Julianadorp is nogal een hopeloos geval. In maart 2019 veroorzaakte Leroy van D. een dodelijk ongeluk waarbij de arme Ineke Voorn (70) uit Edam het leven liet. Leroy vluchtte, werd gepakt en kreeg 15 maandjes cel. In de gevangenis kreeg Leroy in ieder geval 'twaalf keer' een disciplinaire straf, 'onder meer wegens agressie tegen personeel'. Na het uitzitten van zijn fopstraf stapte Leroy weer meerdere keren in de auto, ondanks het feit dat hij tot 2024 geen rijbewijs meer heeft. Leroy is zo ongelooflijk DÓM, hij laat zich continu pakken. Bellen achter het stuur, met drugs op achter het stuur, rijden zonder gordel, rijden in een huurauto die niet op zijn naam staat, enzovoorts. Tussendoor ramde Leroy van D. zijn vriendin in elkaar (niet voor het eerst), dreigde hij haar af te maken, werd hij gepakt met inbrekerswerktuig, werd zijn woning afgegrendeld en verzegeld omdat er 'dingen' zijn aangetroffen en in het verleden was hij ook nog eens betrokken bij "een groot aantal overvallen op fastfoodrestaurants en een uit de hand gelopen ripdeal tussen drugscriminelen". En nu is Leroy van D. wéér opgepakt - dit keer wegens 'babbeltrucs in Naarden, Weesp en Bussum'. Enfin, we willen natuurlijk niet dat Leroy van D. corona krijgt, dus misschien is het tijd om hem een spuitje te geven?