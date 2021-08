Ben je te dun, te dik of te klein

Vind je het moeilijk om jezelf te zijn

Er voelt altijd een clubje met je mee

Lekker zwelgen in je ach en wee

Huilie-huilie

Jankie Jankie

Boehoehoehoe

Huilie huilie

Jankie Jankie

Alles is zo’n gedoe

Non-stop wordt er op twitter gezwetst

De hele dag door is er iemand gekwetst

Ben je tegen of ben je voor

Je hele bubbel zingt mee in koor:

Ja, de wereld is een tranendal

En klootzakken zitten altijd overal

Wat is het toch een drama om jezelf te zijn

Hey huilstruik, hier is ’t refrein

Huilie-huilie

Jankie Jankie

Boehoehoehoe

Huilie huilie

Jankie Jankie

Een wedstrijd in gekwetstheid

Tot u spreekt een kale witte man

Zo een die momenteel weinig goed doen kan

Maar ik zal niet klagen over demonisering

Want slachtofferschap, dat is de nieuwe tering

Lekker huilen, jank maar de hele dag

Lekker huilen, zwelg maar in zelfbeklag

Huilie-huilie

Jankie Jankie

Boehoehoehoehoe

Huilie huilie

Jankie Jankie

Ik ben dat gedoe hondsmoe

Zo moe, doodmoe!