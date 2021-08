"Je bloed kookt als je ziet dat de ernstigste misdadigersgroep die we kennen, hun medeplegers en supporters zomaar een podium krijgen om uit te dragen dat ze zielige slachtoffers zijn, terwijl ze donders goed wisten wat er speelde."

I couldn't agree more with Pari.

Maar stukje bij beetje worden die IS ratten toch teruggehaald of ingevlogen vanaf Turkije. Zo hebben we hier al Laura H (een soort BNer die op eerste kerstdag een invoelend 'human interest' interview wordt afgenomen, en waar al toneelstukken en musicals oid over gemaakt worden); ene Yousra (is al veel eerder teruggekeerd, maar voor de tweede maal opgepakt vanwege IS propaganda activiteiten en het aansporen tot het plegen van aanslagen); ene Melis (die geen enkele straf heeft gehad, dacht ik, zelfs geen Mickey Mouse strafje); we hebben 'mooie' Angela (probeert in de rechtszaal de ongelovige honden, varkens, en apen mild te stemmen door glimlachend te 'bekennen' dat ze een 'dom gansje' was); we hebben Fatima uit Tilburg (werd door de teringTurken op een vlucht naar Amsterdam gezet, ondanks hevige protesten van Nederland, want haar Nederlanderschap was ingetrokken. Fatima vecht die intrekking nu juridisch aan, is nog geen uitsluitsel over bij mijn weten); we hebben Ilham uit Gouda, die daadwerkelijk is opgehaald uit Syrië, omdat ze het 'recht' heeft aanwezig te zijn bij haar rechtszaak (ik persoonlijk had die rechtszaak er dan maar bij laten zitten en Ilham zo lang mogelijk, liefst voor altijd, in Syrië laten zitten); en ca drie weken geleden is ene Hicham R. door de teringTurken op een vlucht naar Amsterdam gezet, ondanks hevige protesten van Nederland, want zijn Nederlanderschap was ingetrokken (ik weet niet of Hicham die intrekking al juridisch aan het aanvechten is, zoals zijn collegaatje Fatima, maar dat zal ongetwijfeld gebeuren).

En inderdaad, er staan nog vele tientallen van die monsters in de rij om 'gerepatrieerd' te worden. Nee, laat ik dat onmiddellijk veranderen in 'teruggehaald' worden, want 'repatriëren', daar zit het woord 'patria' in, Latijn voor 'vaderland', en als Nederland iets niet is m.i., dan is het wel het 'vaderland' van smerige IS ratten.

Nou ja, je kunt je kwaad maken - wat ik toch weer iedere keer doe bij dit onderwerp - veel beter is natuurlijk wat Pari Ibrahim doet, nl zo veel mogelijk daderinformatie en bewijs proberen te verzamelen, maar ik heb er een hard hoofd in: die ratten zullen hier in de rechtszaal alles ontkennen, zich glimlachend als 'domme gans'-slachtoffertjes presenteren die zich hebben laten 'inpakken' door de gelikte IS propaganda en de mooie praatjes van hun IS lovers (dat deden ze zonder uitzondering in die Spaanse documentaire die een paar weken geleden op tv werd uitgezonden), en over een tijdje lopen ze allemaal weer 'gewoon' rond in onze samenleving, waar ze m.i. echt in geen duizend jaar thuishoren.

Ik blijf het zeggen: opzouten met dat islamitisch-fundamentalistische tuig.