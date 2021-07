Schakelen we nu naar de Hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt Covid-19 toegevoegd aan de Wpg en dat geeft de overheid drie slagmaatregelen:

1. Artsen krijgen meldingsplicht: wanneer ze een coronageval constateren, moeten ze dat onverwijld melden bij het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding. Op die manier kan een uitbraak snel(ler) ingedamd of gecontroleerd worden.

2. Als de wijziging wordt aangenomen (en dat wordt ie), zijn "alle bestrijdingsbevoegdheden uit de Wpg geactiveerd". Waaronder de 'bevoegdheid tot isolatie'. Dat is logisch: je wil een uitbraak beperken. Maar onder 'isolatie' verstaan we in het afgelopen jaar ook quarantaineplichten, testen voor toegang (met apps en codes en whatnot) en natuurlijk volledige lockdowns.

3. De wijziging maakt de Minister voor Medische Zorg 'verantwoordelijk voor de leiding van de bestrijding van deze ziekte'. Oftewel de sleutels van stad & land gaan naar Hugo de Jonge. Die moet daarbij overigens wel de voorzitter van de Veiligheidsregio en de GGD aan zijn zijde hebben, want het is hier geen democratie dictatuur natuurlijk.

Nou snappen we heel goed dat dit topic op een heel dun lijntje balanceert en vooral bij moederharten, horecamensen en Museumplein- en Malieveldveteranen tot Grote Onrust & een heel schel Zie Je Wel kan leiden. Anderzijds moet je toch de kritische vraag stellen wat er de komende maanden of jaren gebeurt wanneer Nederland zich met deze wijziging overgeeft aan een bureaucratische bestrijdingstactiek van een virus dat weliswaar risicovol is, maar misschien niet zo maatschappelijk verlammend meer zou hoeven zijn als het in het afgelopen anderhalf jaar was. Ter ondersteuning van dat argument linken we even naar een willekeurige twitteraar. Maar de vraag die wij dus hebben: gaat de wetswijziging in combinatie met de vigerende vrees voor een virus dat nooit meer weggaat (zoals wij allemaal al wisten en gisteren nog eens werd bevestigd door Dr. Lurch), leiden tot meer en snellere lockdowns in de komende jaren en zo ja, willen we dat eigenlijk wel?

UPDATE: WET AANGENOMEN. CORONA HEEFT NU DEZELFDE STATUS ALS EBOLA