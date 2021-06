Kijk ze nou toch allemaal weer met hun heilige verontwaardiging, die plenaire tokkies. Wilders die Wopke feliciteert met zijn enorme electorale effecten in diens korte tijd als partijleider. Wilders die naar Rutte dat ie 'weg moet wezen'. Sigrid Kaag, een kwartiertje eerder al op haar kudt getrapt door Wilders, die nu zelf naar de stoormicrofoon snelt om volstrekt intellectueel te krijsen dat [letterlijk citaat] "IK VERACHT UW WOORDEN EN IK ZEG HET MET ALLE KRACHT, WANT HET IS VERACHTELIJK", waarop Bergkamp Wilders probeert te corrigeren en Wilders de voorzitter straal negeert ("uw mening interesseert mij niet"), waar hij Kaag er fijntjes aan herinnert dat Palestijnse terroristen ONS BELASTINGGELD dat door haar is uitgedeeld gebruiken om Israëlische tieners op te blazen. Het gaat over Omtzigt, over peilingen, over de rechtsstaat, over hoe ziek het CDA is en over hoe slecht de PVV, hoe de media en de rechters niet onafhankelijk zijn ENFIN, kijk vooral zelf want DE REGIE is volkomen zoek en het is een FEEST van een verkruimelende façade. Want wat je hier ziet, is een zootje partijen die hele dure woorden gebruiken over klimaat en inclusiviteit en de belangrijke besluiten voor de toekomst van Nederland, maar die echt GEEN IDEE hebben hoe ze die bullshit moeten onderbouwen en daarom maar terugvallen wat ze het beste kunnen: Geert Wilders voor rotte vis uitmaken. En Wilders zegt: 'Kom maarrr, jongens, kom maarrrr', want Wilders is misschien niet aardig, maar wel een van de weinigen in de Kamer die oprecht meent wat ie zegt.