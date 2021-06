: Het is de wetgevende macht die zeer hardnekkig faalt, gebrekkige wetgeving is het gevolg. Dan is het de uitvoerende macht die doet of haar neus bloedt, zie o.a. de discretionaire bevoegdheid van een minister van Landbouw inzake Natura2000. Dan is er zelfs voor een bonafide rechter geen eer meer aan te behalen.

Ook dat hele dikastocratie verhaal is een omkering van oorzaak en gevolg: garbage in is garbage out. De totale malloterie in dit land heeft een inhoudelijke oorzaak en ligt niet aan de vorm. Als u bedenkt hoe corrupt Nederlandje is, is een gekozen rechter wel het laatste wat we hier zouden moeten willen.