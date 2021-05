: Ik volg online niets met betrekking tot dit onderwerp, ondanks je moeite volg ik je linkje niet. Niet persoonlijk. Ik kom op Geenstijl om de reacties tussen de verschillende meningen te peilen om te kijken in welke richting we de komende tijd met z'n allen gaan. Eén en ander wordt beetje bij beetje agressiever, niet een goed teken.

Dat virus zal wel, het is een van de vele die nog gaan komen. Als ik mij al zorgen maak is dat over de tweedeling in de maatschappij in een tijd waar we als volk één zouden moeten zijn. De overheden en grote bedrijven trekken steeds meer macht naar zich toe.

Vanochtend tegelde iemand dat Covid-19 vooral online een issue is, in het echt leven hoor je er bijna niemand over. En verdomd, dat is zo. Wat mij betreft mogen ze het internet wel even een halfjaartje uitzetten. Kan iedereen weer een beetje tot zichzelf komen.