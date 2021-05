:

Ja liep wat op ja.

Ze probeerde ons bang te maken (waarvan ik zomaar denk dat het bij jou effectief was) dat het enorm zou oplopen. Men sprak over 170.000 besmettingen per dag. Dit door de Britse variant die veel erger zou zijn. Daarom moesten we ook de zwaarste maatregelen tot dan toe nemen.

En wat gebeurde, we haalde niet de piek van oktober, en ook niet de piek van december en we bleven ook onder de meest positieve scenario’s van alle voorspellingen. Dus ja, het liep wel wat op, maar niets vergeleken met de horrorscenario’s die ze ons verkochten. Iets wat je ook vooraf had kunnen weten door de cijfers vanuit het VK te bekijken, maar dat terzijde.

Wat betreft de avondklok Die ging in April van 21:00 naar 22:00 zonder andere aanpassingen aan de maatregelen. Het effect daarvan zou dat zichtbaar moeten zijn tussen 21 en 21 april (2 tot 3 weken later). En wat bleek, totaal geen afwijking te zien in deze periode. We zaten op dat moment in een lichte stijging en die bleef hetzelfde tempo aanhouden. Geen toename in de groei te zien.

Dus ja, de cijfers tonen onomstotelijk aan dat de avondklok zo goed als nutteloos was.

Interpreteren van cijfers is een deel van mijn opleiding. Sterker nog, dat is een onderdeel van heel veel opleidingen. Dus heel veel mensen kunnen deze conclusie kijken wanneer ze de moeite nemen zelf eens in de cijfers te duiken.