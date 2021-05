*bladert door notities* ff kijken hoor waar waren we gebleven? Ohja: helemaal niemand heeft het vertrouwen in Mark Rutte terug, behalve Sigrid Kaag en zelfs die blijft acteren dat ze niet van hem houdt. Ondertussen spelen Ploumen en Klaver 'Markje plagen kusjes vragen' en begint de plaat van Wilders - ondanks dat ie gewoon gelijk heeft - wel een beetje grijs te draaien. Zoals dit hele seizoen al het geval is, zijn de dames Marijnissen en Ouwehand het meest inhoudelijk en is Azarkan de gevaarlijkste outsider (al noemde Kaag hem net een 'seksist' omdat hij zei dat ze bij Rutte op schoot zit). Gloria Trekker zit wat minder lekker in het boerengolf boerenverstand vandaag, onverwacht stijlicoon Sylvana Simons (gisteren nog met aanstootgevend Hamas-speldje op de revers in de Kamer) kreeg daarentegen Rutte (én Arjen Noorlander) toch weer op de kast over zijn Nieuwsuur-farce. Het enige moment van matige relevantie tot dusver: een motie van Mark & Sigrid om Mariëtte Hamer formateur te maken, waarna de formatie richting vvd / D'66 / PvdA / GroenLinks kan. Hoekstra mag wel opschieten met dat sensibiliseren van Omtzigt, want die gaat het huwelijksbootje nog missen zo...

