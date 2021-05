Zondag onthuld in Leidsche Rijn: "het eerste herdenkingsmonument in Nederland dat refereert aan zowel de gebeurtenissen op 4- als op 5 mei." We weten dat we op 5 mei bevrijd zijn van Het Duitse Juk, maar we hebben eigenlijk geen idee wat 'de gebeurtenissen' op 4 mei 1945 precies waren. In Leidsche Rijn weten ze het ook niet, want dat was in 1945 nog een weiland naast Utrecht waar ooit een keer wat Britse vliegtuigen voedsel dropten. En nou ja, er liep ook een spoorrails doorheen DUS DAN WEET JE HET WEL. Maar dat is nog niet eens per se de verwarring. Zondag is op het Berlijnplein (jawohl) bovenstaand kunstwerk onthuld en talloze mensen mailen ons daarover omdat ze wat VRAGEN hebben bij het ontwerp. Want vanuit de ene hoek is het een 4 en 5 die vanuit een andere hoek toch een beetje met eins, zwei, drei lijken te beginnen. Oordeel zelf, want de landelijke politici zijn te druk met Insta-posts van Baudet en het CIDI heeft ons nog niet gebeld voor een reactie.

Het eindresultaat..

..de verwarring, en de eerste schetsen: