Alsof je bij de All You Can Eat voor de vierde keer minifrikandelletjes hebt opgeschept en er bij je tafel pas achter komt dat je eigenlijk helemaal geen zin hebt in minifrikandelletjes. Zo voelt Kelly zich nu, en zo voelen we ons allemaal wel eens. Want Kelly mag voor de tweede keer mee op testvakantie maar ze wil niet meer. Dat is de kop van het artikel van Omroep Brabant en nooit eerder in de geschiedenis van het internet dekte de kop van een verhaal de lading zo treffend. Natuurlijk zijn er nog onthullende onthullingen zoals "Ik ben geschrokken van de reacties op sociale media" of "Ook een promotiefilmpje dat na de Rhodostestvakantie circuleerde deed de wenkbrauwen van Kelly fronsen. "Ik zag hoe de gasten met mondkapje tafeltennisten en door de gangen liepen en hoe er continu een begeleider aanwezig was. Dat was in werkelijkheid niet zo."" Maar uiteindelijk gaat het gewoon om waar het om gaat: "Deze reis naar Spanje is twee keer zo duur. Dat was tijdens de inschrijving niet duidelijk. Bovendien kan ik nu precies zo'n zelfde reis boeken inclusief testen voor 50 euro meer." Groot gelijk Kel.

