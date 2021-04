Winkelen bij de Primark; daar hebben de geallieerden voor gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Daar ving Willem van Oranje in 1584 een kogel voor. Daarvoor stierf Jezus aan het kruis en wilde Abraham zijn zoon voor opofferen. Martin Luther King droomde er al van en het is was de inspiratie achter Da Vinci's grootste werken. Winkelen bij de Primark is wat ons mens maakt en dat maakt het extra pijnlijk dat het korte tijd niet mogelijk was, omdat een volslagen idioot op een ministerie het in zijn hoofd haalde dat de Primark niet bij de essentiële winkels hoort. Een onderdrukkend regime dat u weghield van uw grijze coltrui met lange mouwen voor dertien euro. Sinds een paar weken kon alweer op afspraak, maar ja, modieuze visioenen zijn niet te plannen. Die overkomen je gewoon. Maar nu is de crisis echt voorbij, het dal is gepasseerd, de donkere wolken liggen achter ons. De Primark is weer open en dat werd tijd ook. Want als we geen goedkope rotzooi kunnen kopen bij de Primark, winnen de terroristen.