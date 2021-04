Op lifestyle blog geenstijl geven we om uw lichaam. Meer dan u denkt, meer dan uzelf en meer dan goed voor ons is. En het is die liefde, die ons elke keer langs Valentina leidt. U heeft gister de hele dag uw rug vernacheld door paaseitjes te verstoppen, te knielen in de kerk, het reanimeren van uw jongste dochter na een AstraZeneca-vaccin en koffiedrinken op het museumplein. En dan sneeuwt het ook nog. Kortom. Geef uw lichaam het warme bad dat het verdient, en strek die heerlijke spieren de ontspanning in.