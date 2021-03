Zoals u weet geven we om uw spierweefsel, gemoedstoestand en zwellichaam. Dus vorige week rekten en strekten we, en nu doen we het weer. En ja, alle wegen naar een gezond lichaam leiden langs Valentina Vicoria, zo gaat dat nu eenmaal. En de wind van afgelopen dagen zit nog goed in de benen, dus we kunnen het best even gebruiken. Foto's en video's van uzelf tijdens de onder- en bovenstaande routines mogen naar mosterd@geenstijl.nl. Bonusvideo na de breek!