De meeste normale mensen zijn het er wel over eens wat voor K-mevrouw Sigrid Kaag is, maar vlak vertrekkend tussenpausje Rob Jetten niet uit. De fractievoorzitter die ondanks zijn halfbloed afkomst & geaardheid niet ideologisch normatief genoeg was om de kar te mogen trekken bij Divers66 (want geen vrouw), schoof aan bij Jinek. Nou is het al irritant dat partijen die zogenaamd hun campagnes op een laag pitje hebben omdat het oNgePaSt is om te canvassen tijdens corona en dat ie daar dan toch een van Astra tot Zeneca ingestudeerde campagneriedel afsteekt óver corona. Maar we zagen onze hypocrisiemeters pas echt vol in het rood schieten toen we die geprogrammeerde partijdrone hoorden pleiten voor versnelde versoepelingen. Want het is godverdomme zo ziek cynisch dat de fractievoorzitter van een coalitiepartij die van lockdown tot avondklok met alle vrijheidsberovingen heeft ingestemd en alle voorstellen voor versoepelingen heeft weggestemd, zich nu als een bevrijder probeert te positioneren door Rutte van een "lockdownverslaving" te betichten waar zijn partij dezelfde heroïnespuit van in hun arm hebben gezet. HALLO ROB HET IS JE EIGEN COALITIE!

In dezelfde ingestudeerde ademtocht zit Jetten ook nog eens het Brusselse paard van Troje achter de wagen te spannen, want de rolstoelgeneraals van de EU krijgen vanwege hun ongeneeslijke bureaucratische dwarslaesie geen goede vaccinatielogisitiek op gang, maar Brussel en hun Nederlandse laven van Dependance66 zijn al wél aan het voorsorteren op bestuurlijke """daadkracht""" door vaccinpaspoorten voor te stellen waarmee gevaccineerden voorrang krijgen op vrijheid en vertier. Want een prik halen moet zogenaamd vrijwillig blijven, maar je grondrechten gaan wel afhankelijk gemaakt worden van nauwelijks te negeren nudges om je tóch tot prikken te dwingen. En dat voor een virus waarvan we over een paar jaar waarschijnlijk de schouders ophalen en als een prima preventief te genezen gemene griep accepteren. Maar het allerranzigste is dus dat Jetten zijn lockdownversoepelingen als ingestudeerde campagnebelofte zit te verkopen. Over de rug van oversterfte, overspanning, thuisopsluiting en ongekend individueel ondernemersleed. Pandemie en politiek in verkiezingstijd, is er een giftigere cocktail denkbaar?

