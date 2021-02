Ik had een kennis die uit India kwam, (hij heette JACOB, echt waar !) die erg te spreken was over de kwaliteit van de prostituees in Amsterdam. Hij vond ze allemaal zeer aantrekkelijk. "The SLUTS are beautiful in Amsterdam" riep hij dan enthousiast. Maar Jacob had ook zo zijn andere eigenaardigheden, hij meette (mat ?) bijvoorbeeld lengte van dingen in "hockeysticks"..."the snake was SIX hockeysticks long ! You no have snakes in Amsterdam ?" Toen vroeg ik hem ooit een keer, "hoe zit dat eigenlijk met dat kastensysteem bij jullie in India ? Zijn de hoeren daar allemaal van een lagere kaste ?" Jacob flipte echt KOMPLEET DE PAN UIT van mijn vraag en riep vol ontzetting "NOOOO ! YOU DON'T EVEN WANT TO LOOK AT THEM !"

Ik moest keihard lachen. Weer wat geleerd. Dat dan weer wel.