Sinds vorige week mogen winkels open voor Click & Collect en natuurlijk ging het onmiddellijk enorm sneeuwen zodat mensen alsnog thuis bleven. Verder koopt niemand een trouwjurk op online bestelling, is een run op sleetjes en schaatsen geëindigd in een kluunpartij van onhandigheid en natuurlijk gaat er niemand klikken om vier uur later een rolletje plakband op te halen. Weer een stukje coronabeleid voor citroenen verkocht aan het MKB. Maar het ergste is dat we in dit doodgeslagen bureaucratenland niet massaal gillend onze haren uittrekken over de zoveelste fopmaatregel in een retailsector die vóór de tweede lockdown bewees adaptief, vindingrijk en doorgaans regelhandhavend de teringpandemie naar hun neringsnoden te zetten. Tuurlijk niet, want ons mainstream journaille is niet gewend om naar Dagelijkse Praktijk te kijken, maar om knipmessend de coronaregels te controleren omdat ze Mark, Hugo, VWS & OMT op de blauwe lijntjes ogen geloven. Dus gaan journalisten zich niet afvragen waarom winkeliers nog meer omzetbloedende raamambtenarenregels opgelegd krijgen.

Neeeee. Ze gaan gezellig turfstreepjes zetten achter sectoren waar het wel/niet werkt, ophaalwachttijden die wel/niet langer dan vijf minuten duren, hoeveel mensen die zich wel/niet aan de regels voor het buiten passen van binnen gecollecte schaatsen houden en of winkeliers 10/20 procent meer omzet behalen (terwijl ze verzuimen te melden dat 10 procent meer dan nul nog steeds hetzelfde is als 20 procent meer dan nul). Om vervolgens te concluderen: soms werkt het een beetje, soms werkt het helemaal niet maar heeeeee, je ziet tenminste weer eens EEN ANDER GEZICHT. Achter die stomme smoelbeschermer. Gaia gaia gaia, verlos ons in godsmozesnaam van deze ambtenaren- en inktkoeliegriep want we worden langzaam GEK. Echt, we turven mee: nog drie van zulke stukken van het wereldvreemde NvJ-gilde en we gaan alsnog FvD stemmen.

Conclusie: Nee. Click & Collect gaat het MKB echt NIET REDDEN.