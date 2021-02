Als je het hebt over Rutte, over wie heb je het dan? De Koning?

Het moet welhaast een koning of een heilige zijn die zo hoog van de toren blaast, right?

Nee, je hebt het over die demissionaire minister-president die met goede reden demissionair is. Die van de IS-Toyota's. Die van 'de onderste steen'. Die van de vaccins die gelijk stroop zo traag uit de naald druipen. Die van géén referendum. Hoofdverantwoordelijke voor de hemeltergende toeslagenaffaire en een veelheid aan andere onder het tapijt geschoven zaken — maar die de ultieme boete altijd lachend ontspringt. Dus ook nu.

Rutte, de kapitein van een steeds voller wordend schip zonder sturing (ok, het roer heeft wél weer een afwijking naar links), zonder visie, zonder bevlogenheid en zonder fantasie of noemenswaardige filosofie. Mark Rutte, in wiens handen Nederland afgegleden is naar een land met een onaangenaam, agressief en gepolariseerd leefklimaat, waarin megaconcerns een vinger in de politieke pap hebben, de agrarische sector wordt getermineerd en dadelijk een door de overheid aangestelde 'Tsaar van Waarheid' bepaalt wat u aan info voorgeschoteld krijgt. Een land waarin de inhoud van uw PC dankzij de 'sleepnetwet' mogelijk door sobere en haarloze Grapperhaus-achtigen gecheckt wordt omdat er een teruggekeerde radicaal aan de overkant van uw straat huist die in Syrië of Irak berecht had moeten worden. Een diepere kennis over de islam, criminaliteit, aan omstandigheden en ras gebonden IQ, biologische verschillen tussen man en vrouw, de ECB, de Brexit en macro-economische spelletjes van 'lekker liberale' aasgieren zult u moeten ontberen.

Die Mark Rutte.

Neemt niet weg dat Baudet gewoon veel te impulsief is. Hij heeft het e-norm vaak bij het rechte eind, maar dit is gewoon te ongeremd, te grillig, te kinderachtig.

Vaak is dat een teken aan de wand: is het borderline? Narcisme? Stoornissen die aangejaagd worden door de linkse zuigers van de media en de hautaine houdinkjes in de Tweede Kamer?

Wie ook 'redelijk rechts' gaat leiden in de toekomst: hou je hoofd koel. Wees slim.

