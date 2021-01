Weet u nog, dat gehelmde halfje van Uber Eats die zo ruig was een klodder spuug te bezorgen in het gezicht van een mevrouw om vervolgens af te rekenen met het woord 'kankerhoer'? Hij is gepakt en hij staat morgen terecht. HOERA. De agenten riepen destijds nog dat het slachtoffer 'niet veel hoefde te verwachten' van aangifte of onderzoek, maar zo zie je maar weer: met een bevlogen advocaat, een beetje duwen in de media en op de sociale media, een beetje doorduwen op GeenStijl en een compositietekeningetje kom je een heel eind. En dat is fijn. Niet omdat meneer een fikse straf in zijn bezorgtas geschoven krijgt, dat krijgt hij vast niet, maar wel dat we die vuige vuiltaal aan het adres van vrouwen niet gaan accepteren met z'n allen.