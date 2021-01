De Zuid-Afrikaanse variant is inmiddels resistent, de IC's liggen vol en nog steeds houdt men feestjes op straat met volkszangers en in Engeland vallen inmiddels 1600 doden per dag. Het is 1 over twaalf. Dit volk is stronteigenwijs en wie niet horen wil, moet maar voelen. Wat mij betreft krijgt een ieder die vanavond nog op straat komt de kogel. Dit is nog veel te mild: wat mij betreft smijten ze de scholen ook dicht tot de zomer, dan heeft tenminste iedereen een achterstand en is er dus geen achterstand emer.

Er is maar één exit-strategie: 0 covid. Daarvoor moet je doen wat Nieuw-Zeeland, Taiwan etc. hebben gedaan: je werkt toe naar nul besmettingen. Niet 100, niet 10, niet 1, nee nul. We hadden al een jaar uit de shit kunnen zijn, maar Nederland wilde niet luisteren. Dit is de prijs voor jullie eigenwijsheid. Ondertussen wordt er in Australië volop gefeest en gesurft. Die luisterden tenminste wel.