Stel. U woont in de buurt van Amersfoort en u heeft een beetje last van uw adem door de corona. U wordt dan opgehaald door een manager in een ambulance, die u naar het Meander Medisch Centrum brengt, waar twee managers u op een brancard naar een ziekenhuisbed dragen. Daar wordt u zo snel mogelijk gezien door een manager. Daarna komt een manager u verzorgen, zet een manager u aan de beademing en helpt een manager u onder de douche. Uw eten wordt gebracht door een manager en uw kamer wordt schoongemaakt door een ploeg managers. Het is maar goed, dat de managers in het Meander Medisch Centrum zijn ingeënt met het corona-vaccin, dat volgens de Gezondheidsraad bedoeld is voor de kwetsbaarsten in de samenleving. Applaus!

Ja kom nou