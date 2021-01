Alex Jones is KLAAR met QAnon

Het is lastig om vragen te stellen over de oorsprong van Sars-Cov-2. Voor je het weet sturen de algo's van de Big Tech-oligarchen je het Zwarte Gat van Superjan in, waar dansleraren en tragische karakters met hoorns op hun hoofd de theorieën van QAnon door megafoons met Demminkstickers naar een door 5G en nanochips gecontroleerde oppositie blaten (en het ergste is dat voor niemand hier nog een rare zin is). Over de woke-boeg van D'66 is het weer not done om te speculeren over Chinese opzet in de verspreiding van het Chinese virus door Chinese wetenschappers die met de Chinese slag met reactieve reageerbuisjes aan het chinezen waren. En zo weten we dus een jaar & ruim 80 miljoen geregistreerde besmettingen verder nog steeds niet precies waar kEjOnA nou precies vandaan is ontstaan:

"There is no direct evidence for [...] zoonotic possibilities, just as there is no direct evidence for an experimental mishap — no written confession, no incriminating notebook, no official accident report. Certainty craves detail, and detail requires an investigation. It has been a full year, [...] and, surprisingly, no public investigation has taken place. We still know very little about the origins of this disease."

Bovenstaand citaat komt uit een non-complot, unwoke stuk tekst uit New York Magazine, geschreven door Nicholson Baker (= niet zomaar een millennial met een MacBook). Het is lang, omdat het geen bochten afsnijdt en geen simpele antwoorden nastreeft, en het heet The Lab-Leak Hypothesis. Veel leesplezier en vertel ons vooral wat je er zelf van vindt. Biertje er bij?

Ja dit is toch gewoon 5 minuten rationele logica?

En Hugo maar op z'n iPad staren...

Nu het toch over complotten gaat. Wat zegt Omtzigt nou?

Nu het toch over woke gaat. Deze is best geinig