The Voice of Holland, the Masked Singer, the Best Singer, the Singer that the Best is, maar ook al die verschrikkelijke spelshows zoals Ik hou van Holland, de grote Kaasshow, ik haat kkHolland, al die verschrikkelijke meuk en elke maand komt er wel een bij: wie kijkt dat nu?

Ik begeef me vanzelfsprekend in welgestelde kringen waar echt niemand dit kijkt, dus ik vraag me af of er hier reaguurders zijn die van horen zeggen mensen weten die dit wel volgen?

Wat voor mensen zijn dat? Hoe zien ze eruit? Kunnen ze ook corona krijgen?