Waar is toch die luide mare

En de hoge doffe schare

‘t zijn de heemskes, ‘t zijn de zinnen

Die ons’ kracht en strijd beminnen

En in de verte, oog’lijk staren

Doet het offer wedervaren

Want in het enk’le is gelegen

Waarlijk koen en onbezwegen

Met de loze tijding voor de vreemde

Als de nacht bevreesd hem teemde

Maar nu staand en in gelid

Ook de toorn gekweld in wit

Voor de nimbus is’t gekomen

Vrij maar ledig, uit de dromen