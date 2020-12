Het contemporaine verzet verzamelde zich afgelopen nacht in een tunnelbuis over de A50 om het leven van hun grootouders te vieren. Dat gebeurde nabij Heerde, een dorpje dat nadat de lont (zangkoor) in het kruitvat (kerk) werd gestoken zwaar gebukt ging onder 'dood en rouw', een burgemeester die het niet meer zag zitten, een woonzorgcentrum met ineens wel heel weinig inwoners en in totaal zo'n 'zestig tot tachtig' doden. Iedereen kent iedereen in zo'n dorp en dus kent iedereen ook wel iemand die is uitgecheckt aan de balie. En bij dat dorp deed de jeugd eens even lekker de voetjes van de vloer op de lulligste illegale rave ooit, met vijftien tot twintig aanwezigen, waarna er vanuit het plaatselijke mortuarium een heel hard applaus opsteeg. Want feesten, dat is óók heel belangrijk. Gefeliciteerd feestgangers in Heerde, jullie winnen de Illegaal Feest Award van het weekend van 12/13 december.

Wel een gruwelijke locatie