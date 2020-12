Asielhondeneigenaren en broodfokbezitters kennen deze blik en herkennen onderstaande geluiden. En omdat het bijna kerstmis is en wij ook maar gewoon een marsepeinen hartje hebben (zeker voor hondenbeesten), willen we u graag even attenderen op de vraag: VAN WIE IS DEZE STAFFIE-PUP? En indien van "niemand", wil er iemand nog wat liefs onder de boom? Likt gegarandeerd z'n eigen ballen. Maar alle gekheid op een kauwstaaf. Deze schattige Stafford is misschien ook wel een slachtoffer van corona, zoals zo veel beestjes: we kochten dit jaar meer honden dan ooit en die kwamen echt niet allemaal van een goeie rasfokker. Die komen met busjes uit Oostblaffië, te jong uit het nest gerukt en vervolgens ondervoed en ongesocialiseerd in de handen van onkundige eerste eigenaren geduwd. (Want als je wel kundig was, kocht je geen broodfokpuppy van dierenhaters op/van Marktplaats.) Als de eigenaar/dumpert niet op komt dagen: deze blaffer zit bij de dierenambulance Amsterdam en ook die kunnen best een scheut coronasteun in de waterbak gebruiken. Kerstgroetjes van GeenStijl, en een poot van de redactiehond.